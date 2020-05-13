اخبار الرياضه

رياضة | فيفا يطالب اتحاد جدة بـ15 مليون دولار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر فيفا يطالب اتحاد جدة بـ15 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي اتحاد جدة السعودي بضرورة دفع 15 مليون دولار، للمدرب السابق الكرواتي سلافان بيليتش، والذي أقيل الموسم الماضي.

 

وقالت صحيفة ، اليوم الأربعاء: "فيفا أخطر النادي السعودي بهذا الحكم أمس الأول، وألزمه بسداد المبلغ إلى المدرب الكرواتي خلال 30 يوماً".

Advertisements

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستستأنف القرار خلال المدة النظامية التي يحق لها فيها طلب حيثياته، ومن ثم رفع الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

 

وكان بيليتش تقدم بشكوى طالب فيها بالتعويض عن فسخ عقده من طرف الاتحاد في الموسم الماضي، بينما تواصل الإدارة القانونية في النادي تكثيف اتصالاتها مع محاميها لدراسة الملف، تمهيداً لتقديم الاستئناف.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا