رياضة | كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يجدد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني في انتظار الإعلان عن تجديد عقد هنريك كاسيميرو لاعب خط وسط الفريق والموثوق لدى زين الدين زيدان المدير الفني له.

قال صحفي بإذاعة وندا ثيرو الإسبانية: "لاعب خط وسط البرازيلي كاسيميرو جدد عقده مع ريال مدريد، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي في نهاية الموسم الحالي".

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وأصبح كاسيميرو مرجعية مهمة لريال مدريد في خط الوسط، وقطعة لاغنى عنها في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المتوقع أن يشهد العقد الجديد لكاسيميرو مع ريال مدريد زيادة كبيرة في راتبه.

ويذكر أن كاسيميرو لعب 35 مباراة مع ريال مدريد خلال منافسات الموسم الحالي، وسجل خلالهم أربعة أهداف، وصنع مثلهم لزملائه.