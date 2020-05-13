شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع جديد للجنة الخماسية مع الفيفا الأسبوع المقبل لحسم بنود اللائحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا الأسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التصور النهائي للائحة النظام الاساسي للجبلاية، وعقدت اللجنة اجتماعين موخرا مع مندوبة الفيفا ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن سارة ساليمون وافقت بعد مشاورات على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية الجديدة، ولكن لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذه فى ظل وجود أكثر من مقترح لشكل التطبيق، وتم الاتفاق فى النهاية على ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد كيفية تطبيقه، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاجتماع شهد عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة من عدمه.
فيما استقرت اللجنة علي اقامة الانتخابات المقبلة لمدة 4 سنوات بعد تمسك الفيفا باقامة الانتخابات بهذا الامر ، وتدور حاليا مشاورات مع وزير الرياضة واللجنة الاولمبية منعا للصدام مع الفيفا.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع جديد للجنة الخماسية مع الفيفا الأسبوع المقبل لحسم بنود اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.