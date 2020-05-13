شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سماعه تعليقات الجمهور.. مروان محسن يبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، في نوبة بكاء على الهواء بعد سماعه تعليقات الجمهور على أدائه مع الفريق.
وأجمع الجمهور، في تقرير أذاعه برنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، مساء الثلاثاء، على أن مروان من أفضل المهاجمين في مصر، لكن الإصابة أبعدته عن مستواه.
وبعد انتهاء التقرير، انهمر مروان محسن في البكاء، وحاول الإعلامي سيف زاهر تهدئته وطلب الحديث معه، لإخراجه من حالته السيئة
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الوضع في مصر
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اصابات
10,093
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تعافي
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وفيات
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