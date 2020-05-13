شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة .. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألق اللاعب مع الزمالك الموسم الحالي، وذلك لحاجة الفريق الي جهوده، حيث كشف مصدر داخل الزمالك ان عبد الله جمعة تلقي عدة عروض شفوية للاحتراف في الدوري السعودي وبعض الدوريات الخليجية الا ان إدارة الزمالك ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة البيضاء الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود ظهير أيسر مميز في الدوري المصري يمكنه سد العجز في هذا المركز، كما ان محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك أيضا ليس من ضمن الاختيارات الاولي للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في هذا المركز.

على صعيد أخر ، أعد طارق يحيي المشرف علي قطاع الناشئين بنادي الزمالك قائمة تضم أكثر من 8 لاعبين مميزين في صفوف القطاع ، يمكن الاستعانة بخدماتهم في الفريق الأول او اعارتهم لاندية الدوري الموسم المقبل لاكسابهم خبرات اللعب مع الفريق الأول، وهي القائمة التي انقذت عدد كبير من موهوبين الزمالك من الرحيل المجاني ، حيث تم عمل عقود احتراف لهم مع النادي وسيكون لهم دور كبير في الموسم المقبل مع الزمالك سواء في الفريق الأول او ضمهم لصفقات تبادلية علي سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق أن ما تردد عن دراسة الكاف بترشيح الزمالك والوداد المغربى والترجى التونسى لتمثيل أفريقيا فى مونديال الأندية 2021 بالصين، يعتبر أمرا منطقيا، لأن فريق الزمالك هو بطل الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى، وكذلك بطل السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، وهى كلها أمور إيجابية تزيد من فرص الزمالك لأن يكون أحد أطراف المثلث الأفريقى فى كأس العالم للاندية.