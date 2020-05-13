شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يجتمع بمندوبة الفيفا الاسبوع المقبل لمناقشة التصور النهائي للائحة الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا جديدا مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا الاسبوع المقبل، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التصور النهائي للائحة النظام الاساسي للجبلاية ، وعقدت اللجنة اجتماعين موخرا مع مندوبة الفيفا ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن سارة ساليمون وافقت بعد مشاورات على وجود بند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية الجديدة، ولكن لم يتم الاستقرار على آلية تنفيذه فى ظل وجود أكثر من مقترح لشكل التطبيق، وتم الاتفاق فى النهاية على ترك الأمر للجمعية العمومية لتحديد كيفية تطبيقه، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الاجتماع شهد عرض أكثر من تصور لشكل تطبيق بند الـ8 سنوات، سواء بتطبيقه مدى الحياة.

ويكون من حق العضو خوض دورتين فقط فى اتحاد الكرة وانقطاع علاقته بالجبلاية بعدها، أو بتطبيقه على المنصب فقط بحيث يكون من حق العضو الترشح بعد قضاء الـ8 سنوات على أى منصب آخر، وكذلك تطبيقه بالشكل المعهودن وهو قضاء دورتين ثم الابتعاد دورة ثم العودة مجددا للجبلاية، وكل ذلك سيتم طرحه على الجمعية العمومية ليكون لها حرية اختيار شكل التطبيق النهائى لبند الـ8 سنوات، الذى سيكون موجود بنسبة 100 % فى اللائحة الجديدة ولن يتم الغائه كما يتردد.

فيما استقرت اللجنة علي اقامة الانتخابات المقبلة لمدة ٤ سنوات بعد تمسك الفيفا باقامة الانتخابات بهذا الامر ، وتدور حاليا مشاورات مع وزير الرياضة واللجنة الاولمبية منعا للصدام مع الفيفا.