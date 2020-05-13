الاتحاد الأميركي للجمباز يلغي بطولاته للعام 2020

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





واشنطن: أعلن الاتحاد الأميركي للجمباز الثلاثاء إلغاء بطولته الوطنية وكل البطولات الكبرى التي كانت مقررة في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة بطولة الولايات المتحدة للجمباز بين الرابع والسابع من يونيو في تكساس، إلا أنها أرجئت الى ما بين الثالث والسادس من الشهر ذاته من عام 2021 في المدينة ذاتها.

وكانت بطلة العالم والأولمبياد سيمون بايلز مرشحة للفوز بلقبها الوطني السابع على جميع الأجهزة في آخر ثماني سنوات، حيث غابت عنها فقط ذهبية العام 2017 بعد أن أخذت قسطا من الراحة لفترة عام بعد أولمبياد ريو 2016.

ولكن بعد أن أجبر تفشي فيروس "كوفيد-19" إرجاء دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة في طوكيو هذا الصيف الى العام 2021، قرر الاتحاد الأميركي للجمباز إلغاء بطولاته للعام الحالي بعد استشارة الرياضيين والمسؤولين الصحيين.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد لي لي لونغ "على ضوء الإرشادات الأخيرة من خبراء في مجال الصحة، وبعد تلقي تعليقات من الرياضيين والمدربين، نعتقد أنه من مصلحة رياضتنا الانتظار حتى العام 2021 من أجل إقامة البطولات الكبرى".

Advertisements

وذكر الاتحاد أنه يعمل على إعادة جدولة دورات وبطولات أخرى قبل أولمبياد طوكيو العام المقبل، بما فيها تجارب الفريق الأولمبي وبطولتي الجمباز الايقاعي والترامبولين، حيث يخطط للإعلان عن المواعيد "في الأسابيع المقبلة".

وسيعقد الاتحاد مؤتمره المقرر العام الحالي ومعرضها التجاري عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

وتعتبر الولايات المتحدة أكثر البلدان تضررا من الوباء الذي أسفر عن أكثر من 80 حالة وفاة معلنة.

مواضيع قد تهمك :