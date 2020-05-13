شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طنطا يُطالبون بضرف المستحقات المالية بعد أزمة الشهور الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب لاعبى فريق طنطا مجلس إدارة النادى برئاسة فايز عريبى بصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة لهم خلال الأيام المقبلة وذلك بسبب عدم الحصول على اى مقابل مادى منذ 4 شهور ماضية مما أثار غضب بعض اللاعبين والجهاز الفنى وذلك لارتباطهم ببعض الأمور منذ فترة طويلة ويحاول المسئولين داخل النادى حل هذة الأزمة و توفير بعض الموارد خلال الايام القلية المقبلة ومنحها للاعبين ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب أنتشار فيروس كيورونا المستجد .

على صعيد أخر، اقترب الكينى جون أفيرى مهاجم فريق طنطا من فسخ تعاقدة مع النادى خلال الفترة المقبلة بسبب المستحقات المالية المتأخرة وهو ما دفع اللاعب بالمطالبة بالرحيل ، ومن المنتظر، أن يعقد جون أفيري جلسة مع مسئولي النادي خلال الأيام القليلة القادمة لحسم موقفه النهائي مع الفريق سواء بالرحيل أو البقاء ، ويأمل اللاعب الكيني في الحصول علي جزء من مستحقاته المتأخرة قبل انتهاء الشهر الجاري ، خاصة أنه يرغب في الاستمرار مع طنطا ولكن عدم الحصول علي مستحقاته يدفعه للرحيل .

ويتابع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل ، وحذر المزين اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات .