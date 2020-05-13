شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بكاءه على الهواء.. صالح جمعة عن مروان محسن: جدع ومجتهد وصاحب صاحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، زميله مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء، بعد بكاءه على الهواء، متأثرا بالضغط الجماهيرى والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ونشر جمعة، صورة لمروان محسن، خلال استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر، عبر ستورى حساب انستجرام الخاص به، صحبها بتعليق: "جدع ومجتهد وصاحب صاحبه ومحترم.. قول أى حاجة كويسة هتلاقيها فيه".



صالح جمعة

وانهمر مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى البكاء، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً: "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، لكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

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وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف فى كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التى تحزن من أجله، مضيفًا: "شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لأنى متربى فى النادى وعضو من صغرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها فى مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسرى فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد فى الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أى نقد فنى فى الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.