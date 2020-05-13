عمرو وردة لـ"يلا كورة": العودة للعب في مصر حاليًا غير واردة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عمرو وردة، المحترف المصري بصفوف نادي لاريسا اليوناني، إن "العودة للعب في مصر الفترة الحالية غير واردة على الإطلاق"، وأضاف: "أجتهد في أوروبا وأتدرب بقوة من أجل أن أحقق شيئاً لمنتخب مصر، هذا هو الوقت المناسب للتألق ومساعدة المنتخب".

وفي حوار خاص عبر "لايف يلا كورة" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أضاف وردة أنه يمتلك عرضًا من أحد أكبر أندية اليونان أولمبياكوس، إلا أنه أشار إلى رغبته في اللعب خارج اليونان قائلاً: "٥ سنوات هنا، هذا يكفي، أريد الاستمتاع بكرة القدم في بلد آخر.. لدي عروض من إيطاليا وإسبانيا، لكن الأمور متوقفة حاليًا بسبب أزمة كورونا".

وكان نادي لاريسا اليوناني أعلن رحيل وردة، المعار من فريق باوك اليوناني، فيما أصدر النادي بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، أكد فيه تعليمات من رئيس النادي برحيل وردة ولاعب آخر من الفريق؛ لأسباب تأديبية "خطيرة".