عمرو وردة لـ"يلا كورة": لم أرتكب أي فعل غير أخلاقي لأرحل عن لاريسا اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عمرو وردة، المحترف المصري بصفوف نادي لاريسا اليوناني، أنه لم يرتكب أي فعل غير أخلاقي، وذلك ردًا على إعلان النادي رحيله لأسباب تأديبية "خطيرة".

وقال وردة، في حوار خاص عبر "لايف يلا كورة" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لم أفعل شيئًا كما صرح رئيس لاريسا... الأمر مجرد خلاف بينه وبين رئيس وباوك، وحاليًا سأعود لباوك بشكل طبيعي".

وكان نادي لاريسا اليوناني أعلن رحيل وردة، المعار من فريق باوك اليوناني، فيما أصدر النادي بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، أكد فيه تعليمات من رئيس النادي برحيل وردة ولاعب آخر من الفريق؛ لأسباب تأديبية "خطيرة".

وهو ما رد عليه وردة، قائلاً: "أنا أريد أن العب الكرة الخاصة بي، وكل شوية يدخلوني في جملة غير أخلاقية... لم أفعل شيئًا، ولم يكن هناك شيئ حول مشكلة أخلاقية في بيان النادي".