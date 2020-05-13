قبل عودة الدوري الالماني ، تعرف على 15 لاعبًا عربيًا في البوندسليجا

يستعيد الدوري الالماني نشاطه من جديد مطلع الأسبوع المقبل، بدءًا من الجولة 26، بقرار رسمي من الحكومة المحلية بقيادة المستشارة “أنجيلا ميركل” بعد أن تأجلت مبارياته لمدة شهرين في الفترة من (12 مارس إلى 15 مايو) بسبب جائحة “فيروس كورونا المستجد كوفيد19”.

وتحظى مسابقة الدوري الالماني بشعبية متميزة بين عشاق كرة القدم العرب، خاصةً دول “العراق والأردن وسوريا ولبنان” بالإضافة إلى دول شمال أفريقيا “مصر وتونس والجزائر والمغرب”، لسابق احتراف عدد لا بأس به من لاعبيهم في ألمانيا على مدار السنوات الماضية.

إقامة الدوري الألماني في وقت تتوقف فيه جميع دوريات العالم، ويعيش فيه عشاق كرة القدم حالة كبيرة من الملل، ستكون فرصة لاستعادة البوندسليجا لشعبيته المفقودة في جميع أنحاء العالم وليس في الوطن العربي فحسب.

شعبية البوندسليجا في مصر ليست على ما يُرام هذه الأيام، فمنذ رحيل محمد زيدان عن بوروسيا دورتموند، اتجهت أنظار جميع المصريين نحو الدوري الإنجليزي بفضل “محمد صلاح وأحمد حجازي ورمضان صبحي”.

واكتسب الدوري الألماني شعبيته الكبيرة في مصر بفضل ما حققه أفضل ليبرو عربي في فترة التسعينيات “هاني رمزي” مع نادي كيزرسلاوترن القابع حاليًا في دوري الدرجة الثالثة.

ولا ننسى ثنائي هانزا روشتوك “محمد عمارة وياسر رضوان”، وصاحب التصويبات الصاروخية “سمير كمونة”، وبالطبع محمد زيدان صاحب المسيرة الطويلة في ألمانيا رفقة أندية فيردر بريمن وماينز وهامبورج وبوروسيا دورتموند.

الشيء نفسه يخص لبنان، ذلك البلد الصغير كرويًا الذي كان يُتابع البوندسليجا عن كثب بفضل وجود الثنائي “رضا عنتر ويوسف محمد” مع أندية هامبورج وفريبورج وكولن، لكن بعد انتهاء مسيرتهما تراجعت نسب مشاهدة المسابقة في بلاد الأرز لتتجه صوب الدوريين الإسباني والإنجليزي.

أما الوضع في منطقة المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب” مُختلف تمامًا، إذ اكتسبت البوندسليجا شعبية طاغية نظرًا لوجود أكثر من لاعب دولي هناك أو بسبب ظهور لاعب قادم في الطريق نحو تمثيل وطنه الأصلي من بلاد المهجر.

عودة الدوري الالماني ، 15 لاعبًا عربيًا في البوندسليجا

قبل أيام قليلة من المحاولة الجادة للكرة الألمانية للتغلب على “كورونا”، دعونا نتعرف معًا على اللاعبين العرب في أندية الدوري الألماني الدرجة الأولى “البوندسليجا” في سياق هذا التقرير:

1- أشرف حكيمي ( المغرب – بوروسيا دورتموند )

لاعب المنتخب المغربي “أشرف حكيمي”، المولود في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1998، يلعب حاليًا لنادي بوروسيا دورتموند، كظهير أيمن أساسي، وأحيانًا أخرى يلعب كظهير أيسر.

سجل أشرف حكيمي 3 أهداف وصنع 10 في 22 مباراة بمسابقة الدوري الألماني هذا الموسم رفقة بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يودع رفاق “هالاند” أمام باريس سان جيرمان في ثمن النهائي على ملعب حديقة الأمراء خلف الأبواب المغلقة بعد تفشي كورونا.

ويقضي حكيمي موسمه الثاني على التوالي رفقة بوروسيا دورتموند بعد إعارته من النادي الملكي “ريال مدريد” والذي يعتزم عدم تمديد الإعارة واستعادته كي يكون الظهير الأيمن الأساسي على حساب “داني كاربخال” الذي نالت منه الإصابات.

وسجل أشرف حكيمي أول أهدافه الدولية بقميص منتخب أسود أطلس في فوز بلاده على مالي 6-0 يوم 1 سبتمبر 2017 ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى روسيا، وأكمل اللاعب 28 مباراة دولية أمام بروندي في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم 19 نوفمبر 2019، وشهدت تلك المباراة تسجيله لثاني أهدافه الدولية.

2- رامي بن سبعيني ( الجزائر – بوروسيا مونشنجلادباخ )

لاعب المنتخب الجزائري “رامي بن سبعيني” المولود في مدينة قسنطينة الجزائرية عام 1995، يلعب حاليًا لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ، كقلب دفاع أساسي وظهير أيسر أحيانًا.

يخوض بن سبعيني موسمه الأول على ملاعب البوندسليجا هذا الموسم، بعد انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من رين الفرنسي.

وكانت لابن أكاديمية نادي بارادو الجزائري بداية موافقة للغاية في الدوري الألماني بتسجيل 4 أهداف في 11 مباراة، من بينهم 9 كلاعب أساسي، حتى جاءته إصابة في ديسمبر الماضي أدت إلى غيابه عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا، لكن في أول مباراة بعد العودة سجل على ملعب أوجسبورج وقاد فريقه للفوز 3/2.

وفي جعبة رامي بن سبعيني 30 مباراة دولية و3 أهداف سجلهم أمام الرأس الأخضر في مباراة ودية عام 2018، ثم بنين في تصفيات أمم أفريقيا 2019، ثم أمام زامبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وترجع أول مباراة يخوضها رامي مع محاربي الصحراء إلى السابع من يناير 2017، حين شارك بديل في الفوز على موريتانيا 1/3 “وديًا”.

3- أمين حاريث ( المغرب – شالكه )

لاعب المنتخب المغربي “امين حاريث” المولود في مدينة بونتواز الفرنسية عام 1997، يلعب حاليًا لنادي شالكه كلاعب وسط متقدم وصانع ألعاب تحت رأسي الحربة.

يلعب منذ عام 2017 لنادي شالكه بعد انضمامه من نانت الفرنسي، واستطاع اللعب بصفة أساسية منذ اليوم الأول له مع الأزرق الملكي، ووصل قبل كورونا لـ 10 أهداف في 73 مباراة في البوندسليجا حين شارك أمام هوفنهايم لمدة 15 دقيقة، مع ذلك لم يستدع كثيرًا للعب مع منتخب أسود أطلس.

مَثل أمين حاريث المنتخب المغربي في 10 مباريات دولية، من بينهم مباراتين فقط في تصفيات كأس العالم 2018 أمام نفس الفريق “الجابون”، والثماني مباريات الأخرى “وديات”.

4 – إسحاق بلفوضيل ( الجزائر – هوفنهايم )

لاعب المنتخب الجزائري “إسحاق بلفوضيل” المولود في مدينة مستغانم الجزائري عام 1992، يلعب حاليًا لنادي هوفنهايم كرأس حربة صريح (مهاجم متقدم).

انتقل بلفوضيل إلى صفوف هوفنهايم من نادي ستاندرلييج البلجيكي في صيف 2018 بعد أن لفت الأنظار إليه بقوة أثناء فترة إعارته من ستاندرلييج إلى فيردر بريمن بموسم 2018/2017، حيث صنع الكثير من الأهداف لزملائه وسجل 4 أهداف في 26 مباراة.

وحظى إسحاق بلفوضيل بانطلاقة نارية مع هوفنهايم، إذ سجل 16 هدفًا في البوندسليجا من 28 مباراة بموسم 2019/2018، لكن مسيرته تراجعت كثيرًا هذا الموسم بسبب إصابة قاتلة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، حرمته من المشاركة أولاً في كأس أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر ثم تكررت الإصابة بسبب خطأ طبي فادح، ليكتفي اللاعب بالمشاركة في 5 مباريات هذا الموسم دون أن يسجل، وكانت آخر مباراة له في سبتمبر 2019، ويغيب منذ ذلك الحين.

وحاول إسحاق الرحيل عن هوفنهايم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية اعتراضًا على طريقة تعامل الفريق الطبي لهوفنهايم مع إصابته، حيث اجبروه على العودة للملاعب قبل اكتمال شفاء ركبته المصابة.

وكان بإمكان اللاعب السابق لأندية “ليون وبولونيا وبارما والإنتر وليفورونو وبني ياس” العودة في يناير الماضي لكن سوء التشخيص أضاع فرصه في العودة.

وسجل بلفوضيل هدفان فقط خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب الجزائر الأول معظمهم “مباريات رسمية” ضمن تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا في الفترة من 2013 حتى 2019، ومن بينهم أربع مباريات ودية أمام غينيا كوناكري وتونس وقطر وسلطنة عمان.

5- إلياس الصخيري ( تونس – كولن )

لاعب المنتخب التونسي “إلياس الصخيري” المولود في مدينة لونيه الفرنسية عام 1995، انتقل مطلع موسم 2020/2019 إلى نادي كولن قادمًا من فريق طفولته “مونبلييه” الفرنسي.

اعتمد المدير الفني لكولن “ماركوس جيسدول” على إلياس الصخيري في خط الوسط الإرتكاز منذ بداية الموسم، وأشركه بالفعل في 22 مباراة كأساسي ومباراة واحدة كبديل، تمامًا مثلما تعامل معه المدير الفني السابق لمنتخب تونس في كأس أمم أفريقيا 2019 “آلان جيريس”.

وسجل إلياس هدفًا وحيدًا بعد أسابيع قليلة من إلتحاقه بصفوف نادي كولن، جاء في الدقيقة الأخيرة من مباراة الجولة الثالثة ليقود الفريق لهزيمة فرايبورج على ملعبه.

بدأ إلياس الصخيري مسيرته الدولية مع نسور قرطاج في 23 مارس 2018 حين لعب لمدة 90 دقيقة أمام إيران “وديًا”، وظل ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي على مدار عامي 2018 و2019 ليكمل 28 مباراة دولية حتى مواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات أمم أفريقيا 2021 يوم 19 نوفمبر 2019.

6- راني خضيرة ( تونس – أوجسبورج )

لاعب أوجسبورج ذو الأصل التونسي والجنسية الألمانية “راني خضيرة”، المولود في مدينة شتوتجارت الألمانية عام 1994، يقضي موسمه الثالث على التوالي مع أوجسبورج، كلاعب وسط دفاعي في التشكيل الأساسي.

راني خضيرة هو الشقيق الأصغر لبطل كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا “سامي خضيرة”، لكنه لم يمثل بعد المنتخب الألماني الأول، وتوجد محاولات جادة من الاتحاد التونسي لإقناعه بتمثيل المنتخب الأول خلال السنوات القادمة بعدما تقلصت فرصه تمامًا للحصول على استدعاء رسمي من يواخيم لوف الذي يواصل كل سنة اكتشاف لاعبين ألمان في نفس مركز راني.

بداية راني كانت مع الفريق الثاني لنادي شتوتجارت عام 2011، وظل بين صفوفه لمدة ثلاث سنوات، لعب خلالهم 56 مباراة في الدوري، لينتقل بعدها إلى فريق مشروب الطاقة الشهير “ريد بول لايبزيج”، ليدافع عن ألوانه في الفترة من 2014 إلى 2017 في 51 مباراة لم يسجل خلالهم أي هدف.

7- محمد دراغر ( تونس – بادربورن )

لاعب المنتخب التونسي “محمد دراغر” صاحب الجنسية الألمانية، والمولود في يونيه 1996، يقضي حاليًا إعارته الثانية على التوالي مع نادي بادربورن بعدما ساهم في ترشحه إلى البوندسليجا.

يلعب محمد دراغر كجناح أيمن في خط الوسط، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي فرايبورج عام 2014، وظل مع الفريق حتى عام 2018 عندما قرر الانضمام لصفوف بادربورن خلال الميركاتو الصيفي لعدم حصوله على فرصة للعب مع الفريق الأول رغم أنه شارك في 68 مباراة مع الفريق الثاني لفرايبورج.

بعد إعارة دراغر إلى بادربورن، سرعان ما ثبت أقدامه واستطاع المشاركة في 32 مباراة بدوري الدرجة الثانية كأساسي، ليصنع 6 أهداف ويساعد الفريق في حجز مقعد في دوري الدرجة الأولى، لتقرر إدارة النادي الاحتفاظ به باستعارته من جديد بموسم 2020/2019.

وتمكن دراغر من اللعب في 12 مباراة في الدوري الالماني هذا الموسم، من بينهم مباراة واحدة كبديل كانت أمام هيرتا برلين يوم 15 فبراير.

رؤية اللاعب في التحول من دكة فرايبورج إلى التنشكيل الأساسي لبادربورن مَكنته من كسب استدعاء رسمي لمنتخب تونس في نوفمبر 2018 ليشارك لمدة 13 دقيقة في ودية المغرب، ويشارك فيما بعد في 12 مباراة دولية من بينهم 4 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 (120 أمام السنغال في نصف النهائي)، فضلاً عن مباراتين في تصفيات نفس البطولة عن نسخة 2021.

8- عبد الحميد صابري ( المغرب / ألمانيا – بادربورن )

لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عامًا “عبد الحميد صابري”، ذو الأصل المغربي، المولود في مدينة كلميمة بإقليم الرشيدية المغربي عام 1996، يلعب جناح أيمن وأيسر في الهجوم لصالح نادي بادربورن.

عبد الحميد صابري اختار تمثيل منتخب شباب ألمانيا تحت 21 عامًا في أكتوبر 2018، وسجل مشاركته في 5 مباريات سجل خلالهم هدفًا في لقاء ودي أمام هولندا بنفس السنة.

لكن لا تزال أمام صاحب الـ 23 عامًا فرصة للتراجع عن قرار تمثيل ألمانيا، والعودة إلى أحضان وطنه الأم الذي شهد ميلاده.

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شارك عبد الحميد صابري في 16 مباراة بمسابقة الدوري الألماني هذا الموسم وسجل 3 أهداف أمام أندية فورتونا دوسلدورف وإنتراخت فرانكفورت وفرايبورج بالجولات 9 و17 و19 – على الترتيب–، كما لعب 90 دقيقة في مباراة بكأس ألمانيا خسرها بادربورن أمام باير ليفركوزن 1-0.

وكان صاحب القدم اليمنى قد بدأ مسيرته مع نادي شبورت فرويند شيجن المغمور في عام 2015 ومنه انتقل لصفوف فرايبورج ثم رحل عام 2017 لنادي هدرسفيلد تاون الانجليزي الذي أخفق في تمثيله كلاعب أساسي مثله مثل المصري رمضان صبحي، ليقرر العودة إلى ألمانيا في صيف 2019 بعد 7 مباريات فقط مع هدرسفيلد في الدوري المحلي.

9- إسماعيل عزاوي ( المغرب / بلجيكا – فولفسبورج )

اللاعب المغربي “إسماعيل عزاوي”، المولود في العاصمة البلجيكية بروكسيل عام 1998، يلعب مع نادي فولفسبورج في خط الوسط كجناح أيمن وأيسر منذ عام 2015 عندما انتقل من أكاديمية توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويلعب إسماعيل عزاوي بصفة مستمرة مع الفريق الثاني لنادي فولفسبورج منذ عام 2015، وتم تصعيده إلى الفريق الأول للعب كبديل في مباراتين بالبوندسليجا خلال موسم 2016/2015.

واتخذ اللاعب خطوة إيجابية في مسيرته حين إنضم لنادي “فيليم” على سبيل الإعارة بموسم 2018/2017، ليشارك في 28 مباراة بالدوري الهولندي ويسجل 4 أهداف، ما ضمن له العودة إلى فولفسبورج في الموسم التالي، لكن إصابة حرمته من اللعب.

واستعاد إسماعيل بريقه بموسم 2020/2019 بالمشاركة في 7 مباريات مع الفريق الثاني لفولفسبورج سجل خلالهم هدفين أمام هامبورج ولونابورج.

10- نسيم بوجلاب ( المغرب / ألمانيا – شالكه )

اللاعب المغربي “نسيم بوجلاب”، ولد في مدينة هاغن هونلمبورج الألمانية عام 1999، ويلعب كجناح أيمن وأيسر مهاجم لصالح نادي شالكه منذ عام 2018.

صُعد للفريق الأول لشالكه خلال موسم 2019/2018، وشارك في 7 مباريات بالبوندسليجا، من بينهم 4 مباريات كأساسي.

لم يُمثل بعد منتخب المغرب الأول أو أحد فرق الشباب أو الناشئين بألمانيا رغم تواجده الدائم في التشكيلة الاحتياطية للفريق الأول للملكي الأزرق منذ عامين.

خلال الموسم الحالي حصل على فرصة كبيرة بالمشاركة في 5 مباريات بالدوري الالماني، بالإضافة إلى مباراتين كأساسي في كأس ألمانيا أمام هيرتا برلين وبايرن ميونخ.

وفي نفس الوقت مَثل الفريق الثاني لشالكه في 8 مباريات كأساسي سجل خلالهم 3 أهداف أمام برجيش جلادباخ وألميمانيا آخن وبوروسيا دورتموند.

11- عمر مرموش ( مصر – فولفسبورج )

اللاعب المصري “عمر مرموش”، المولود في مصر عام 1999، يلعب كجناح أيمن وأيسر مهاجم، وإرتكاز متقدم مع نادي فولفسبورج.

المصري الوحيد في الدوري الألماني، ينتظر فرصته الأولى مع فريق ملعب فولكس فاجن منذ عام 2017 عندما انضم لصفوفه من وادي دجلة، رغم ثابت مستواه بصورة كبيرة رفقة الفريق الثاني لفولفسبورج.

لعب عمر مرموش ما مجموعه 16 مباراة فقط مع وادي دجلة بالدوري المصري في أول مواسمه الاحترافية مع المستديرة (2016/2015 و2017/2016).

وخلال أول مواسمه مع فولفسبورج “ب” شارك في 14 مباراة، من بينهم 10 كبديل، وفي الموسم التالي اكتفى بخمس مباريات كبديل.

لكن مواهبه تفجرت تمامًا في موسم 2020/2019، حيث سجل 9 أهداف في 15 مباراة مع فولفسبورج “ب” من بينهم هاتريك أمام نادي هانوفرشير، وثنائية أمام فيردر بريمن وأخرى أمام إنتراخت نورديرشتات.

12- علاء بكير ( الأردن/ ألمانيا – بوروسيا دورتموند )

اللاعب الأردني الألماني “علاء بكير”، المولود في ألمانيا عام 2001، يلعب جناح أيمن وأيسر ومهاجم متأخر مع نادي بوروسيا دورتموند “ب” منذ عام 2016.

الأردني اليافع، موهبة رائعة سيكون لها مستقبل كبير في عالم كرة القدم، يخطو بخطى ثابتة جدًا نحو الفريق الأول لبوروسيا دورتموند بعد تدرجه في أكاديمية النادي والتي تُعد أهم أكاديميات كرة القدم حول العالم وليس في ألمانيا فقط.

خلال الأربع سنوات الماضية، شارك علاء بكير في كم كبير من المباريات بالنسبة للاعب في عمره، حيث وصل إلى 109 مباراة في جميع المسابقات مع فريقي بوروسيا دورتموند تحت 17 و19 عامًا، واستطاع خلال الموسم الجاري 2020/2019 تسجيل 11 هدفًا وصناعة 4 أهداف في 18 مباراة مع فريق تحت 19 عامًا.

وكان بكير قد سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف في 24 مباراة بالموسم الماضي من الدوري الألماني تحت 19 عامًا مع بوروسيا دورتموند، كما سجل في دوري تحت 17 عامًا 13 هدفًا وصنع 8 أهداف في موسم 2018/2017.

وتمكن علاء بكير من لعب مباراة كبديل خلال موسم 2020/2019 مع فريق بوروسيا دورتموند “ب” أمام رودينجهاوزن، لمدة 11 دقيقة، وذلك مطلع شهر مارس 2020، لكن ظهور فيروس كورونا عطله وعرقل استكمال مسيرته نحو اختراق القائمة الرئيسية للفريق الأول.

13- أيمن أزهيل ( المغرب / ألمانيا – باير ليفركوزن )

اللاعب المغربي “أيمن أزهيل”، المولود في ألمانيا عام 2001، لاعب وسط دفاعي مع نادي باير ليفركوزن.

لعب صاحب الـ 19 عامًا مع فريق ناشيء ليفركوزن تحت 17 عامًا ثم فريق تحت 19 عامًا، وهو حاليًا قائد فريق الشباب لليفركوزن.

وتم تصعيده للفريق بعد أن خاض ما مجموعه 93 مباراة مع فرق الشباب، حيث سجل 9 أهداف و صنع 4 أهداف في جميع المسابقات.

وكان تألقه اللافت في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا للشباب 2020/2019 السبب الرئيسي في تصعيده للتواجد على دكة بدلاء الفريق الأول، ويأمل أن يحصل على فرصته الحقيقة بعد كورونا.

ويبدو أن أيمن أزهيل ينوي تمثيل منتخب بلده الأصلي إذا حصل على استدعاء رسمي من المدير الفني، حيث سبق له تمثيل منتخب المغرب تحت 17 عامًا.

14- أيمن بركوك ( المغرب / ألمانيا – فورتونا دوسلدورف )

اللاعب المغربي “أيمن بركوك”، المولود في مدينة فرانكفورت عام 1998، يلعب كظهير أيمن وكلاعب وسط إرتكاز مع نادي فورتونا دوسلدورف منذ عام 2018.

مَثل أيمن بركوك منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا لمدة 28 دقيقة فقط في مباراة دولية واحدة كانت أمام المجر، وخسر صغار الناسيونال مانشافت بهدفين لهدف، وذلك يوم 1 سبتمبر 2017، بالتالي لا تزال فرصة تمثيله للمغرب قائمة.

سيكمل أيمن بركوك عامه الـ 22 نهاية الشهر الجاري، ولا يزال يبحث عن فرصة لإثبات نفسه كلاعب أساسي مع فورتونا دوسلدورف.

شارك بركوك في مستهل مشواره مع الفريق الأول لنادي إنتراخت فرانكفورت 18 مباراة، من بينهم 6 مباريات كأساسي واستطاع تسجيل هدفين، وذلك في موسم 2017/2016.

لكن في الموسم التالي تدهورت مسيرته مع الفريق ليلعب 9 مباريات، 7 كبديل، ليضطر للانتقال على سبيل الإعارة إلى صفوف فورتونا دوسلدورف.

وشارك أيمن بركوك في 15 مباراة في الدوري الألماني مع الفريق الأول لفورتونا دوسلدورف منذ الموسم الماضي حتى الآن، معظمهم من على دكة البدلاء، بالإضافة إلى مباراتين في كأس ألمانيا.

كما لعب 9 مباريات مع فريق فورتونا دوسلدورف “ب” وسجل 5 أهداف منذ 2018 للآن.

وتُدير شركة Rogon Sport GMBH الألمانية، أعمال اللاعب، وهي نفس الشراكة الراعية لأعمال البرازيلي لويز جوستافو” والألماني “جوليان دراكسلر” والكاميروني “إريك شومبو موتينج”، والألماني “ماكس ماير”، والصربي “نيمانيا ماكسيموفيتش”.

15- زكريا حمادي ( المغرب / إيطاليا – فولفسبورج )

اللاعب المغربي “زكريا حمادي”، المولود في مدينة بوستو آرسيزيتو الإيطالية عام 1998، يلعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم متأخر مع نادي فولفسبورج منذ صيف 2019.

بدأ زكريا حمادي مسيرته الكروية في أكاديمية العملاق الايطالي “ميلان”، وصُعد إلى الفريق الأول في عام 2015 لكن دون أي مشاركة تذكر على مدار أعوام 2015 و2016 و2017 و2018، ليقرر الرحيل لنادي شياسو السويسري.

دافع ابن الـ 22 عامًا عن ألوان شياسو في 17 مباراة وسجل هدف وحيد بمسابقة الدوري السويسري، وفي الموسم التالي انتقل إلى “يفيردون” السويسري ليلعب معه 7 مباريات معظمهم كبديل.

وفي الميركاتو الصيفي 2019 رحل عاشق الرقم 3 إلى نادي فولفسبورج الألماني ليلعب معه 14 مباراة مع الفريق الثاني خلال موسم 2020/2019.

وتُشرف شركة Five Stars sports السويسرية على أعمل زكريا، وهي نفس شركة لاعب نادي الشباب السعودي “تركي العامر”.

عودة الدوري الالماني ، 15 لاعبًا عربيًا في البوندسليجا|

توجد اسماء أخرى غير معروفة لم تحصل على فرصتها في البوندسليجا مثل المغربي “نادر الجينداوي”، المولود في العاصمة الألمانية برلين عام 1996، يلعب مع الفريق الثاني لنادي فورتونا دوسلدورف منذ صيف 2019، كلاعب بديل، ولم يصعد بعد للفريق الأول.

وأخيرًا.. المغربي “سفيان ميسيجويم”، المولود في مدينة كوبورج الألمانية عام 2001، يلعب في خط الوسط الإرتكاز المتقدم مع الفريق الثاني لنادي فولفسبورج منذ صيف 2019، ويمثل منتخب شباب ألمانيا تحت 19 عامًا منذ منتصف عام 2019، وشارك بالفعل في 6 مباريات، من بينهم مباراة في تصفيات أمم أوروبا أمام بيلاروسيا وانتهت بفوز ألمانيا 9-2!.