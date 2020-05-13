رياضة | الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة هجومية قوية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجدد مفاوضاته لضم صفقة هجومية قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لحسم صفقاته الجديدة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على جميع البطولات الموسم القادم تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر. وترددت أنباء صحفية أن الأهلي سيقوم بتجديد مفاوضاته لصم مهاجم النجم الساحلى التونسي كريم العريبي لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم. وكان أحد وكلاء اللاعبين قام بعرض الجزائري العريبي على جهاز الكرة بالفريق الأول بالأهلي لذلك يدرس مسؤولي القلعة الحمراء فى تجديد المفاوضات لضم اللاعب وتدعيم خط الهجوم.

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