رياضة | موقف الزمالك من بيع محمود علاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موقف الزمالك من بيع محمود علاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود عروض خليجية للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

واستقر جهاز الكرة في نادي الزمالك على موقفهم من تلك العروض، مؤكدين رفضهم التام لفكرة بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لصعوبة تعويضه.

جاء ذلك بسبب تمسك الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستمرار اللاعب باعتباره من أهم العناصر بخط الدفاع.