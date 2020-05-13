رياضة | تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك لتجديد التعاقد مع المدير الفنى الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة القادمة للأستمرار لمواسم أخري مع الفريق، بعدما قدم مستويات رائعة مع الفريق.

وحقق الأبيض تحت قيادة كارتيرون بطولتي كأس السوبر الإفريقي والمصري خلال شهر فبراير الماضي، ليسعي مجلس إدارة نادي الزمالك لتجديد تعاقده مع الغرنسي والإستمرار لفترة أطول بعد نجاحه مع الفريق.

وقطع مسؤولي الزمالك شوط كبير مع كارتيرون لتجديد تعاقده، بعدما أبدي المدرب الفرنسي موافقته على الإيتمرار فى قيادة القلعة البيضاء.

وستكون هناك جلسة حاسمة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل توقيع العقود فى ظل رغبة إدارة الزمالك فى توفير أكبر قدر من الاستقرار للفريق.