رياضة | كهربا يطلب جلسة مع فايلر لتحديد مصيره

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كهربا يطلب جلسة مع فايلر لتحديد مصيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لحسم موقفه خلال الفترة المقبلة.

حيث رفضت لجنة التخطيط بالأهلى لفكرة رحيل كهربا، عن الأحمر خلال الفترة المقبلة، لحاجة الفريق الفنية لجهود اللاعب.

بالإضافة إلى رغبة المارد الأحمر في البقاء على كهربا، لتعويض رحيل رمضان صبحي في حاله رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويعتبر فايلر بديلا في معظم مباريات الأهلي، لذلك قرر كهربا عقد جلسة مع فايلر لتحديد مصيره من المشاركة خلال الفترة المقبلة.