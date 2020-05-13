شكرا لقرائتكم لاعبو طنطا يطالبون إدارة النادى بصرف بعض من المستحقات المتأخرة لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب لاعبى فريق طنطا مجلس إدارة النادى برئاسة فايز عريبى بصرف بعض من المستحقات المالية المتأخرة لهم خلال الايام المقبلة وذلك بسبب عدم الحصول على اى مقابل مادى منذ 4 شهور ماضية مما أثار غضب بعض اللاعبين والجهاز الفنى وذلك لارتباطهم ببعض الامور منذ فترة طويلة و يحاول المسئولين داخل النادى حل هذة الازمة و توفير بعض الموارد خلال الايام القلية المقبلة ومنحها للاعبين ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى بسبب أنتشار فيروس كيورونا المستجد .

على صعيد أخر ، أقترب الكينى جون أفيرى مهاجم فريق طنطا من فسخ تعاقدة مع النادى خلال الفترة المقبلة بسبب المستحقات المالية المتأخرة وهو ما دفع اللاعب بالمطالبة بالرحيل ، ومن المنتظر، أن يعقد جون أفيري جلسة مع مسئولي النادي خلال الأيام القليلة القادمة لحسم موقفه النهائي مع الفريق سواء بالرحيل أو البقاء ، ويأمل اللاعب الكيني في الحصول علي جزء من مستحقاته المتأخرة قبل انتهاء الشهر الجاري ، خاصة أنه يرغب في الاستمرار مع طنطا ولكن عدم الحصول علي مستحقاته يدفعه للرحيل .

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ويتابع أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا تدريبات اللاعبين وذلك خلال اتصالات هاتفية بينهم يوميا عقب وضع بعض البرامج الخاصة الذى وضعها لهم للتدريب فى المنزل ، وحذر المزين اللاعبين الذين كان لديهم بعض الإصابات العضلية من التدريبات واتباع الطرق السليمة فى التدريب وذلك لعدم التعرض لها مرة أخرى استعدادا لعودة التدريبات الجماعية و المباريات .