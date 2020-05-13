المخرج عمر عبد العزيز: أخاف ادي عصام الحضري دور في السينما "يهرب"

أكد المخرج عمر عبدالعزيز إن اللاعب طارق حامد يناسبه دور "الفتوة" في حالة ما قرر الدخول الي عالم التمثيل، وأنه يخاف منح عصام الحضري دور بالسينما فيهرب.
وأضاف "عبدالعزيز" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" عبر فضائية "Ten": الأشقياء شوية في الحارة ويليق عليه دور الفتوة في الزمالك طارق حامد، وفي الأهلي مفيش حد يليق عليه،وكوميديان كويس جدا محمد بركات الرومانسي هديه لحازم إمام وممكن يبطل كسوفشوية شكله جميل،ومن المعتزلين أخاف أدي عصام الحضري دور فيهرب.
وتابع : أعاتب على محمد رمضان فقط في الغناء فهو ممثل لا يحتاج إلى الدخول في مجال الغناء على الإطلاق، وعليه التركيز في التمثيل فقط.
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