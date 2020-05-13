شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يحيى ذكرى وفاة شقيقه: اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة شقيقه الأصغر حازم "ماندو"، الذى توفى يوم 13 مايو 2017، متأثرا بإصابته بمرض الكبد الوبائى.



حازم عاشور

ونشر كابتن القلعة الحمراء، عبر حسابه على انستجرام، صورة لشقيقه حازم، معلقا عليها: "اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب، الذكرى التالته لأخويا، الله يرحمه ونسألكم الدعاء".





من ناحية أخرى، يحرص حسام عاشور قائد النادى الأهلى على استشارة كباتن الفريق الأحمر الكبار سواء لاعبى الكرة أو المعتزلين منهم، قبل اتخاذ قراره النهائى سواء باعتزال كرة القدم أو استكمال مسيرته الكروية فى السنوات القادمة.

Advertisements

وتحدث حسام عاشور مع عدد من رموز الأهلى منهم عماد متعب وحسام غالى وشريف إكرامى ووليد سليمان قبل إعلان قراره النهائى خاصة وأنه ليس هناك حاجة للاستعجال فى ظل توقف النشاط الرياضى والكروى فى العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ويخشى حسام عاشور كابتن الأهلى من اتخاذ قرار ينهى علاقته بجماهير القلعة الحمراء بالرحيل عن النادى فى ظل رفضه الموافقة على الاعتزال كما طالبته لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء ورغبته فى ممارسة الكرة مجدداً ، كما يخشى الاستمرار فى ناديه وملازمة دكة البدلاء مجدداً بعد إعلان فايلر رغبته فى عدم تواجده وقد يصبح أحد أهم النجوم المطروحة للبيع والانتقال لأى نادى أخر فى الميركاتو الصيفى حال رفضه قرار الاعتزال بشكل نهائى .

وتعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادى طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر ، مسمار" وسط الأهلى حصد 37 لقباً مع النادى بواقع الدورى المصرى 12 مرة، السوبر المصرى 10 مرات، دورى أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقى 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلى دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالى.