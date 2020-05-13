شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل حسم مصير 3 لاعبين لحين وصول عروض رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة الزمالك تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين سواء برفض احترافهم نهائيا أو مناقشة العروض وذلك وفقا لقيمة العروض التي ستصل الي هؤلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وهم محمود علاء مدافع الفريق ، محمد أبو جبل حارس المرمي ومصطفي محمد المهاجم الواعد، واشترط مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية للثلاثي قبل مناقشة مصيرهم سواء بالاحتراف أو البقاء مع الزمالك، حيث تميل إدارة الزمالك للإبقاء علي هؤلاء اللاعبين للموسم المقبل للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق من اجل الحصول علي بطولة دوري ابطال أفريقيا.

من جانب اخر دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.

ويرغب فريق سموحة في تدعيم مركز الوسط المهاجم في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لثنائي الأهلي المعار للفريق السكندري صلاح محسن وناصر ماهر من استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

Advertisements

ومن المقررأن يبحث بامبو مصيره النهائى مع إدارة الزمالك عند تحديد مصير الموسم الحالى فى ظل التوقف الحالى لبطولة الدورى الممتاز، بعدما نجح فى التتويج مع الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.