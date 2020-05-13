نادي اتحاد الجزائر أو اتحاد العاصمة أو الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر، يُعد من أكثر أندية كرة القدم نجاحا وشعبية فى الجزائر ويعتبر الفريق صاحب الاختصاص رقم واحد في مسابقة كأس الجمهورية، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات اتحاد العاصمة الجزائري.

يحتفل اتحاد العاصمة يوم 5 من شهر يوليو كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1937، والذي يُصادف عيد الاستقلال الوطني بعد تحررها من الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من ثلاثة عشر عقدًا، ويتخذ من مدينة الجزائر العاصمة بحي سوسطارة مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب عمر حمادي.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به اتحاد الجزائر الى عام 1963 عندما فاز بالبطولة الوطنية الجزائرية (الدوري الجزائري)، وعلى المستوي الخارجي فيرجع الى عام 2013 عندما فاز الفريق بالكأس العربية الممتازة.

ويعتبر كذلك النادي الجزائري الوحيد الذي وصل للدور نصف النهائي من منافسة دوري أبطال أفريقيا بصيغتها الجديدة عام 2015، إلى جانب فريق شبيبة القبائل عام 2010 ووفاق سطيف سنة 2014.

اليكم سجل بطولات اتحاد العاصمة الجزائري (محلياً)

كم عدد بطولات اتحاد الجزائر فى البطولة الوطنية (الدوري الجزائري)

فاز اتحاد الجزائر بالبطولة الوطنية 8 مرات أعوام: (1963-1996-2002-2003-2005-2014 2016 2019).

كم عدد بطولات اتحاد الجزائر فى كأس الجمهورية

فاز اتحاد الجزائر بكأس الجمهورية 8 مرات أعوام: (1981-1988-1997-1999-2001-2003-2004-2013).

كأس السوبر الجزائري

فاز اتحاد الجزائر بكأس السوبر مرتين عامي: (2013، 2016).

واليكم سجل بطولات اتحاد العاصمة الجزائري (عربياً)

الكأس العربية الممتاز

فاز اتحاد الجزائر بالكأس العربية الممتازة مرة واحدة عام: (2013).

واليكم افضل ما وصل اليه اتحاد العاصمة الجزائري فى البطولات (الأفريقية والعربية)

كأس رابطة أبطال أفريقيا (دوري أبطال أفريقيا)

خسر النهائي ضد تي بي مازيمبي عام (2015).

وصل للدور نصف النهائي واقصي اما نادي انيمبا بطل تلك النسخة عام (2003).

وصل للدور ربع النهائي باحتلاله المركز الثالث في مجموعته عام (2004).

خسر في الدور نصف نهائي مع الوداد البيضاوي المغربي عام (2017).

كأس الكاف (كأس الكونفدرالية الأفريقية)

وصل للدور ربع النهائي واقصي اما الوداد البيضاوي عام (1999).

شارك في الدور ثمن النهائي بعد اقصائه من رابطة الأبطال الأفريقية واقصي اما نادي المرسى التونسي عام (2005).

وصل للدور ربع النهائي واقصي اما النادي المصري عام (2017).

كأس المغرب العربي للاندية الفائزة بالكؤوس

وصل الى النهائي وانهزم اما نادي نهضة سطات عام (1969).

اقصي من الدور نصف النهائي امام النادي الأفريقي عام (1970).