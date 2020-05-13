رياضة | بيكهام بديل المحمدي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيكهام بديل المحمدي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن أحمد رمضان بيكهام نجم كفاع وادي دجلة دخل دائرة اهتمام لجنة كرة القدم في الأهلي وذلك من أجل تدعيم دفاع المارد الاحمر بداية من الموسم المقبل وذلك بعد تعثر مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم دفاع الإسماعيلي.

وكشفت التقارير الصحفية أن أحد أعضاء لجنة التخطيط اقترح إعادة أحمد رمضان بيكهام نجم دفاع الفريق السابق وذلك بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب على رأسها المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي يفاضل بين بيكهام وعدد آخر من المدافعين الشباب من أجل الإنضمام إلى الأهلي على رأسهم أسامة جلال نجم إنبي ومحمد عبد المنعم نجم الفريق المعار إلى سموحة ومحمود الجزار نجم الفريق المعار إلى الجونة من أجل عودة أحدهما إلى صفوف الفريق في حال الفشل في التعاقد مع مدافع جديد.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بيكهام رحل عن صفوف الأهلي بشكل نهائي ضمن صفقة انتقال محمد محمود نجم وادي دجلة إلى الأهلي، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة وتم اعتبارها قيمة شرائه مع وجود بند في العقد يمنح الأهلي الأولوية في استعادة نجمه.