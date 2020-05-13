رياضة | يوفنتوس يرفض عرض برشلونة بشأن ضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يرفض عرض برشلونة بشأن ضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي قام بالرد على عرض برشلونة الإسباني الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت نجم دفاع السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن النادي الكتالوني استفسر عن إمكانية شراء النجم الهولندي وكان رد يوفنتوس حازماً بأن دي ليخت غير مطروح للبيع.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس قامت بعرض مدافع آخر في الفريق وهو دانييلي روجاني ولكن يبدو أن برشلونة غير مهتم به.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن برشلونة يحاول التعاقد مع مدافع على مستوى عالٍ وأنه قام بوضع عدة بدائل مثل دي ليخت وخاليدو كوليبالي ودايوت أوباميكانو ودييجو كارلوس ولويز فيليبي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة البلوجرانا حاولت التعاقد في الصيف الماضي مع دي ليخت عندما كان في صفوف آياكس أمستردام الهولندي قبل أن ينجح يوفنتوس في الحصول على خدماته.