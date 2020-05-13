رياضة | عروض مغريه تهدد بقاء فخرالدين مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر عروض مغريه تهدد بقاء فخرالدين مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي، عن موقف فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي، من الاستمرار مع الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وانضم فخر الدين بن يوسف إلى الإسماعيلي منذ 6 أشهر، على سبيل الإعارة مع قابليه التجديد في حاله موافقة الطرفين.

وبحسب صحيفة "الصريح" التونسية، فإن فخر الدين بن يوسف لم يجدد تعاقده مع الإسماعيلي حتى الآن، رغم تأكيد الدراويش على وجود اتفاق بينهما.

وتلقى فخر الدين بن يوسف عدة عروض تونسية مغريه، ومن الممكن الموافقة على أحد منها والرحيل عن الإسماعيلي نهاية الموسم الجاري.