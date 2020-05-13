رياضة | هل يوافق الزمالك على رحيل محمود علاء في الصيف؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 05:24 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يوافق الزمالك على رحيل محمود علاء في الصيف؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل محمود علاء مدافع الأبيض عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع محمود علاء في الصيف القادم.

ولكن رفض نادي الزمالك نهائيا فكرة رحيل محمود علاء عن صفوف الفريق في الصيف القادم مهما كان العرض المقدم له.

وأكد مسئولو القلعة البيضاء أن النادي في حاجة لخدمات محمود علاء في الموسم القادم ولن يوافق على فكرة رحيله في الصيف.