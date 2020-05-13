شكرا لقرائتكم فايلر يحذر لاعبيه : من يستهين بالتدريبات المنزليه لن يكون له مكان في الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحذير شديد اللهجة للاعبين فيما يخص تدريباتهم اليومية المنزلية وزيادة أوزانهم، مؤكداً لهم أن في حالة عودة الفريق للتدريبات في أي وقت ويكون أي لاعب غير جاهز بسبب استهتاره في أداء التدريبات المنزلية أو التهاون في الحفاظ على وزنه لن يجد له مكان داخل صفوف الفريق، وسيقوم باستبعاد أي لاعب من حساباته أياً كان أسمه أو موقعه في التشكيل، خاصة وأن الفريق سيكون مقبل على العديد من المباريات الصعبة والحاسمة سواء على المستوى المحلي أو القاري. في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب. ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يحذر لاعبيه : من يستهين بالتدريبات المنزليه لن يكون له مكان في الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.