شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك لن يسمح بالإعلان عن بطل للدوري حال إلغائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندورمفدم برنامج زملكاوي، إن القلعة البيضاء لن تسمح بالإعلان عن بطل للدوري الممتاز في الموسم الجاري، حال عدم استئناف النشاط.

أكد خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه في "قناة الزمالك": "لن يسمح نادي الزمالك بإعلان بطل الدوري.. الزمالك تحت أمر الدولة المصرية في أي وقت يعلن فيه عودة الدوري بعد اختفاء وباء كورونا".

وأضاف: "نحن الأبطال قبل توقف النشاط، كنا أبطال وسعداء، مستوانا الفني كان عاليًا ولدينا لاعبين رجال، وكل لاعبي الزمالك محترمين وكبار".

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وأوضح: "لاعبو الأهلي أيضًا كبار ولاعبو مصر أجمعين، يجب أن يكون هناك احترام لأي شخص منتمي لأي ناد في مصر".

واستكمل: "الشكل العام أظهر أنه لن يكون هناك دوري، بدأ النادي الأهلي من خلال إعلامه والمنتمين له، الإعلان عن فريقه بطلًا للدوري طالما أن الدور الثاني لن يستكمل".

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي تجمد نشاطه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).