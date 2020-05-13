شكرا لقرائتكم إدارة الزمالك تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارة الزمالك تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين سواء برفض احترافهم نهائيا او مناقشة العروض وذلك وفقا لقيمة العروض التي ستصل الي هؤلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وهم محمود علاء مدافع الفريق ومحمد أبو جبل حارس المرمي ومصطفي محمد مهاجم الفريق، واشترط مسئولو الزمالك وصول عروض رسمية للثلاثي قبل مناقشة مصيرهم سواء بالاحتراف او البقاء مع الزمالك، حيث تميل إدارة الزمالك للإبقاء علي هؤلاء اللاعبين للموسم المقبل للحفاظ علي القوام الأساسي للفريق من اجل الحصول علي بطولة دوري ابطال افريقيا.

من جانب اخر دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.

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ويرغب فريق سموحة في تدعيم مركز الوسط المهاجم في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لثنائي الأهلي المعار للفريق السكندري صلاح محسن وناصر ماهر من استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبحث بامبو مصيره النهائى مع إدارة الزمالك عند تحديد مصير الموسم الحالى فى ظل التوقف الحالى لبطولة الدورى الممتاز، بعدما نجح فى التتويج مع الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.