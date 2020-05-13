شكرا لقرائتكم مروان محسن: محافظ على نفسى وأحتاج أسبوعين فقط للمشاركة في المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه محافظ على نفسه ويؤدى التدريبات بانتظام ولا يحتاج سوى أسبوعين للمشاركة في المباريات

وقال مروان محسن خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب أون تايم"، أنه يتدرب باستمرار وينزل الجيم ومحافظ جدا على وزنه ولياقته، وأنه مستعد للمشاركة في المباريات بعد التدريبات الجماعية خلال أسبوعين فقط.

وأوضح مهاجم الأهلى، أن من يحتاج لشهر أو شهرين للعودةى للعب هو من لم يتمرن خلال فترة التوقف الحالية، ولكن أنا محافظ وجاهز.

Advertisements

وأكد مروان محسن، أنه يتمنى أن تنتهى أزمة صالح جمعة مع الأهلى خاصة أن صالح جمعة من المواهب الكبيرة فى كرة القدم، مشددا على أنه نصح جمعة باتباع تعليمات فايلر المدير الفنى للفريق لكى يتمكن من العودة مرة أخرى للصورة.

وعن انضمام مهاجم جديد للفريق قال مروان محسن: إن الأمر لا يؤثر عليه بل يزيده إصرار وحماس لتقديم أفضل ما لديه مع الفريق والتنافس لحجز مكانه فى صفوف الفريق، وراضى عن مشواره مع الأهلى منذ انضمامه للفريق، مؤكدا أنه يلعب ضمن أفضل نادى فى أفريقيا.

وأوضح مروان محسن عن رحيل فتحى وإكرامى: أن هناك حزن فى الأهلى ولكن دائما الاهلى لن يتأثر برحيل أى لاعب مهما كان قيمته، والدليل اعتزال محمد أبو تريكة والأهلى مستمر".