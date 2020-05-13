شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحذر لاعبي الأهلي من التهاون في تنفيذ التدريبات المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تحذير شديد اللهجة للاعبين فيما يخص تدريباتهم اليومية المنزلية وزيادة أوزانهم، مؤكداً لهم أن في حالة عودة الفريق للتدريبات في أي وقت ويكون أي لاعب غير جاهز بسبب استهتاره في أداء التدريبات المنزلية أو التهاون في الحفاظ على وزنه لن يجد له مكان داخل صفوف الفريق، وسيقوم باستبعاد أي لاعب من حساباته أياً كان أسمه أو موقعه في التشكيل، خاصة وأن الفريق سيكون مقبل على العديد من المباريات الصعبة والحاسمة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).