اخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 12\5\2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الثلاثاء العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها تقدم النادى الأهلى باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين فى قوائم الأندية، وذلك رغم لائحة القيد التى أرسلها اتحاد الكرة للأندية مطلع الموسم الجارى وتتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل مع إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى، وأرجع مسئولو الأهلى رغبتهم فى تطبيق هذا المقترح بداعى أنه سيقلل أسعار اللاعبين فى الدورى المصرى . الأهلى يطالب اتحاد الكرة بفتح استقدام الأجانب وعدم التقيد بعدد محدد فى مفاجأة جديدة تقدم النادى الأهلى باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين فى قوائم الأندية، وذلك رغم لائحة القيد التى أرسلها اتحاد الكرة للأندية مطلع الموسم الجارى وتتضمن تقليص عدد اللاعبين الأجانب الموسم المقبل مع إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كمحلى. ثلاثي الأهلي ينتظر فتوى ألمانية قبل العودة للتدريبات ينتظر ثلاثي النادي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد للتدريبات Advertisements يُفاضل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى بين عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر بانتهاء إعارته. رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء. يُناقش مسئولو النادى الأهلى مقترحا بضم أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة لتدعيم دفاع الفريق بداية من الموسم المقبل.

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