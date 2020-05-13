شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتابع عملية تأهيل أوميد أوكري وعبد الظاهر من جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن النادي يطمئن باستمرار على ثنائي الفريق أحمد عبد الظاهر وأوميد أوكري والذي كان قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الجاري، ليغيبا عن المشاركة مع أسوان في أغلب مباريات الموسم ، وقال أمين في تصريحات خاصة، أوكري وعبد الظاهر يؤديان تدريبات تأهيلية خلال تلك الفترة، ولكنهما لن يلحقا بالمشاركة في الموسم الجاري في حالة عودته خلال الفترة المقبلة.

وعن مطالبة الجبلاية بتحمل نفقات الفريق في حالة استئناف الموسم قال أمين، "ليس لدينا موارد في ظل الظروف الراهنة، لذلك قدمنا مطالبنا مع 14 ناديا إلى اللجنة الخماسية وطالبنا الجبلاية بتحمل نفقات الفريق في القاهرة حالة عودة النشاط من إقامة وتدريبات لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف عضو أسوان: "نعانى من نقص الموارد المالية من قبل أزمة كورونا ومطالبنا منطقية، وننتظر رد الاتحاد عليها، ولا أعتقد أنهم سيتخلون عن أسوان في تلك الظروف".

وفى نفس السياق أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رداً على خطاب الأخير بتحديد مصير الدورى المصرى.

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وتضمن الخطاب أن اتحاد الكرة يرغب بشكل قاطع فى استئناف مسابقة الدورى وعدم إلغائه، إلا أنه لم يحدد حتى الآن موعد نهائى لعودته انتظارا لقرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن، خاصة أن هناك العديد من الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حال عودة الدورى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد الكرة فى خطابه أنه سيرسل خطابا جديدا يوم 15 مايو، يتضمن تفاصيل أكثر بشأن مصير الدورى، خاصة أن موقف الحكومة المصرية ربما يتضح قبل هذا الموعد.