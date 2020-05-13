شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 12\5\2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض لم يكن يستشير أياً من معاونيه سواء الأجانب أو المصريين، متوقعاً أنه في حالة استمراره مع الزمالك كان سيفشل لكونه يعتمد فقط على 11 لاعب ويهمل باقي اللاعبين المقيدين في القائمة، قائلا :"لم يكن لي دور مع جروس وليس أنا فقط بل كل الجهاز المعاون..أمير عزمي كان أقرب لجروس مني لقضائه فترة كبيرة معه قبل انضمامي للجهاز ". أيمن عبد العزيز : لو جروس كمل كان سيفشل وأحلم بتدريب الزمالك أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض لم يكن يستشير أياً من معاونيه سواء الأجانب أو المصريين Advertisements خاض أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، وصلة تدريبات بدنية فى الحجر المنزلى، للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر. خاض فرجانى ساسى لاعب وسط نادى الزمالك، وصلة تدريبات بدنية فى ساعات الصباح الأولى، استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام. يحتفل، اليوم الثلاثاء، مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى الزمالك، بعيد ميلاده رقم 26، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء فى الثانى عشر من شهر مايو عام 1994.

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