صور .. عزومة صالح جمعة لـ" كهربا " على أكل بدوى

من ناحية أخرى ، فضّل معظم قراء ”الخليج 365” من الذين شاركوا فى الاستفتاء، منح صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، منح اللاعب فرصة أخيرة داخل القلعة الحمراء، من أجل إثبات جدارته بالاستمرار مع الشياطين الحمر، وعدم الخروج من "جنتهم".

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذى طرحه ”الخليج 365” بموافقة 78% على منح صالح جمعة الفرصة الأخيرة داخل القلعة الحمراء، فيما رفض 22% من المشاركين منح اللاعب تلك الفرصة.

وكان السويسرى رينه فايلر المدير الفنى قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً خلال يناير الماضي فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق حتى الأن.