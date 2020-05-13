شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: تعرضت لمؤامرة فى الأهلي بسبب حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق، عن تآمر بعض لاعبي الأهلي ضده خلال ولاية مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق بالنادي الأحمر.

وأوضح، أن هذه المؤامرات أثرت على ثفة جوزيه في قدراته، مما أثر على رحلته فى القلعة الحمراء.

وقال،"بعض اللاعبين وصلوا صورة سلبية عني لمانويل جوزيه، وأبلغوه أنى على علاقة صداقة قوية بـالمطرب محمد حماقي، وأنى كثير السهر مما يؤثر على مستواه".

وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2 اليوم الثلاثاء، أن ثقة جوزيه اهتزت في قدراته مما اضطره لاستبعاده من المشاركة وقتها، ففكر في الرحيل وبالفعل تلقى عروضا خارجية بجانب عرض من نادي الإسماعيلي.

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وقال أمير عبد الحميد، أنه نادم على الخلاف مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي، موضحا أنه ضحية من ضحايا البدري، لأنه لم يمتلك ما يكفي من الخبرات اللازمة وقتها، مشيرا إلى أنه يكن لمدربه السابق كل الاحترام ويعتذر منه كثيرا". وأضاف: "لما اتخانقت مع البدري خضعت للتحقيق وخلاله حسسوني أنى أبو لهب، وأستغربت الأمر والتصعيد المبالغ فيه ضدي، لكن مع مرور الوقت تغيرت نظرتي للأمور، فاللاعب ينظر للمسائل بشكل يختلف عن الإداري". وتابع حارس الأهلي الأسبق، أنه تقابل مع البدري أكثر من مرة وتحدث معه كثيرًا، خاصة أن الخلاف كان بين البدري وعدد كبير من اللاعبين ولم يصل الأمر لحد الاشتباك كما صوره الإعلام.

وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.