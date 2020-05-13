شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غدار مهاجم الأهلي السابق: حسام البدري "ظلمني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللبناني محمد غدار مهاجم الأهلي السابق أن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني، ظلمه أثناء فترة تواجده في الأهلي ، مضيفا في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت أن حسام البدري هو من طلبه بالاسم للانضمام للأهلي ولكن بمجرد توقيعه وانضمامه للتدريبات تبدل كل شيء ولم يمنحه فرصة في المباريات الرسمية، مؤكدا انه شرف كبير أن ارتدي قميص الأهلي في أي مباراة رسمية ، وقال غدار انه رحل عن الأهلي الي الدوري الماليزي وحصل علي العديد من البطولات هناك حيث أمضي 8 مواسم متتالية في الدوري الماليزي، وعن مروان محسن مهاجم الأهلي الحالي قال غدار انه مهاجم متميز ولكن لم يحالفه التوفيق في الفترات الماضية.

فيما سبق ووجه حسام البدرى رسالة حب وتقدير وعرفان لجيش مصر الأبيض بعد حجم المجهود العظيم الذى يبذل ويقدم لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومحاربة تفشى انتشار فيروس كورونا ، وقال البدرى، فى رسالته عبر الموقع الرسمى لاتحاد الكرة، "لكل القطاع الطبى بكافة تخصصاته أنتم دائماً فى القلب، فلولا وعيكم وتكاتفكم العظيم تجاه حب مصر وسلامة كل المواطنين ما كنا وصلنا لهذه المرحلة التى جعلت العالم يشيد بكل ما يبذل داخل مصر من إجراءات طبية.. نثق فيكم جميعاً وفى كفاءتكم للعبور بالوطن والمواطنين لبر الأمان.. حفظ الله مصر وشعبها".