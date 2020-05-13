شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يزف بشرى لجمهوره: "أنظروا من عاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، عبر الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لحمدى فتحى لاعب وسط الفريق خلال تدريبات الجرى.

وجاء التعليق،" أنظروا من عاد" عقب التعافى من الإصابة التى تعرض لها منذ فترة طويلة في غضروف الركبة ، ويتواصل حمدى فتحى مع خالد محمود طبيب الفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحالى، فى الوقت الذى أكد اللاعب أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد ما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

وينتظر ثلاثي الأهلي المصاب حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود فتح المجال الجوي، لكي يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات الفريق.

ويشهد شهر يونيو القادم انتهاء مدة علاج حمدي فتحي وسعد سمير ومن بعدهم محمد محمود، في الوقت الذي يحتاج الثلاثي للاستشارة الطبية في مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدني الذين سيقومون بتنفيذه قبل الانخراط بشكل طبيعي مع زملائهم في التدريبات والمباريات، ويقترب الأهلي من استعادة جميع لاعبيه المصابين بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد وهو كريم نيدفيد لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل، وتلقى رينيه فايلر تقرير طبي من خالد محمود طبيب الفريق شهد شرح لحالة كل لاعب مصاب على حدا.

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