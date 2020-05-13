شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : وزير الرياضة يعلن مصير الدوري خلال 10 أيام وانتخابات الجبلاية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيعلن خلال 10 أيام قرار عودة النشاط من عدمه، مضيفا ان وزير الرياضة يترك لاتحاد الكرة وضع السيناريوهات المترتبة علي القرار وفقا للتنسيق الذي تم بين اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، بعد توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ان عودة الدوري هو القرار الأقرب حتي الأن.

كما اكد سيف زاهر خلال تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة تايم سبورت، أن هناك اتصالات مستمرة بين اشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية من أجل تحديد موقف الدورة المقبلة في انتخابات الجبلاية ، مؤكدا أن الرباعي اتفق علي ان القرار سيكون بما لا يخالف القانون المصري، وان النية تتجه أن تكون الدورة المقبلة لمدة عام واحد فقط.

من ناحية اخري وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب وأن يتم التصويت عليه مباشرة من جانب الجمعية العمومية، بعدما كان يتم حسم المنصب قبل ذلك بالاتفاق الودى داخل مجلس الجبلاية فى أول اجتماع بعد الانتخاب، ويتم وفقا لأحد المعايير التى يتوافق عليها الأعضاء سواء الأعلى فى عدد الأصوات، أو الأكبر سنا، أو الأقدم فى اتحاد الكرة.

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وأقرت مسئولة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بند "تضارب المصالح" فى لائحة اتحاد الكرة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا بالتشاور مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وتمسكت سارة ساليمون بتشكيل لجنة لفحص أوراق المرشحين، والتأكد من عدم وجود تضارب فى المصالح بين المرشح وتواجده فى اتحاد الكرة سواء فى العضوية أو على كرسى الرئاسة.