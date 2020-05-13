شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلى: كنت أتمني الاحتراف في إنجلترا.. وفايلر يتابع الدكة خلال المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مروان محسن مهاجم الأهلي عن رضاه التام علي مشواره مع الأهلي منذ انضمامه للفريق مؤكدا انه يلعب ضمن افضل نادي في افريقيا ، وعن انضمام مهاجم جديد للفريق قال مروان محسن ان الامر لا يؤثر عليه بل يزيده إصرار وحماس لتقديم افضل ما لديه مع الفريق والتنافس لحجز مكانة في صفوف الفريق، كما قال مروان محسن في تصريحات لقناة اون تايم سبورت ان فشل احترافه في البرتغال كان بسبب تغيير المدير الفني الذي طلب التعاقد معه عقب 5 مباريات من الدوري، مشددا علي ان امنيته كانت الاحتراف في الدوري الإنجليزي.

وعن زميله في الفريق صالح جمعة قال مروان محسن انه يتمني ان تنتهي ازمة اللاعب مع الأهلي خاصة ان صالح جمعة من المواهب الكبيرة في كرة القدم، مشددا علي انه نصح جمعة باتباع تعليمات فايلر المدير الفني للفريق لكي يتمكن من العودة مرة أخرى للصورة، كما قال مروان محسن ان عماد متعب مهاجم الأهلي السابق هو مثله الاعلي في كرة القدم وان انضمامه للمنتخب الاوليمبي في اوليمبياد لندن 2012 كان بمثابة دافع له، وقال مروان محسن ان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يتابع اللاعبين علي دكة البدلاء اثناء المباريات لمعرفة من يركز في المباراة .

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فيما كشف مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والأهلي كواليس ليلة مباراة المنتخب امام اوروجواي في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018، حيث قال مروان محسن في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : مقدرتش انام ليلة مباراة اوروجواي ، وتم تكليفي بمهمة الضغط علي مدافعي المنافس والمشاركة في كل التحام وخاصة في الكرات العالية.

وأضاف مروان : كنت اتمني ظهور المنتخب بصورة افضل خلال مباريات كأس العالم، مشددا علي ان الفراعنة كانوا الأقرب للفوز امام السعودية في بداية المباراة ولكن اهدار الفرص ادي الي انقلاب المباراة وخسارة الفريق، فيما قال ان الشوط الأول من مباراة روسيا هو الأفضل للمنتخب في البطولة وان الهدف الذي احرزه احمد فتحي بالخطأ في مرمي المنتخب كان السبب في الخسارة.