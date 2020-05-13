شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: اجتماع عاجل لمجلس الزمالك تحسباً لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور سيعقد اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثالثة عصراً إجتماعاً خارج مقر النادى، لبحث ملفات عديدة داخل فريق الكرة بصفته رئيس اللجنة الفنية والاطمئنان على حالة اللاعبين و الجهاز الفنى ووضع خطة حال أستئناف بطولة الدورى المصرى هذا الموسم وبحث بعض الامور الداخلية فى الفريق من طرق الوقاية و العودة للتدريبات .

وأوضح فاروق جعفر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الزمالك مع الاعلامى خالد الغندور، أن الأبيض مستعد على المستوى الفنى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى و أن البطولة ليس لها قواعد واللاعبين قادرون على الفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم و الأهلى لم يحسمها بشكل رسمى حتى الان .

على صعيد متصل ، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشيباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية، حيث قال عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذ القرار النهائى فيها خلال الأيام المقبلة وبحد أقصى قبل نهاية مايو الجارى، وفقاً لتطورات أزمة كورونا.

Advertisements

وأضاف صبحى: الأندية انقسمت إلى فريقين فريق يتحدث عن خسائره المادية حال الإلغاء وفريق آخر يطالب بإلغاء المسابقة حرصاً على سلامة اللاعبين، لكن هذا القرار سيتضح مع الفترة المقبلة وفقاً لتطورات الأزمة.

واستطرد وزير الرياضة، تطورات الوضع أيضاً هى ما ستحدد عودة الدوري فقط أم النشاط الرياضي بشكل عام، وحال الاستئناف ستكون الأندية مسئولة عن سلامة موظفيها ولاعيبها باتباع الإجراءات الوقائية التى تقرها وزارة الصحة واللجنة الطبية، وفقاً لسياسة التباعد الاجتماعى المتبعة.