شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12\5\2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12\5\2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، تأكيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية، حيث قال أشرف صبحى، فى تصريحات إذاعية عبر برنامج الوش التانى، الذى يقدمه أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت: عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذ القرار النهائى فيها خلال الأيام المقبلة وبحد أقصى قبل نهاية مايو الجارى، وفقاً لتطورات أزمة كورونا. وزير الرياضة: تحديد مصير الدورى قبل نهاية مايو والأندية تتحمل مسئولية السلامة أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخاذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا. أيمن عبد العزيز : لو جروس كمل كان سيفشل وأحلم بتدريب الزمالك أكد أيمن عبد العزيز نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض لم يكن يستشير أياً من معاونيه سواء الأجانب أو المصريين قال الاتحاد الدولى لألعاب القوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الموسم سيبدأ بلقاء ضمن "جولات ألعاب القوى القارية" فى فنلندا فى 11 أغسطس كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية Advertisements قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد، يأتى ضمن الخطة الشاملة للدولة المصرية بتطوير تلك المنطقة. المقاولون: طاهر رغبته الأولى الاحتراف ولم نتلقى عروضاً رسمية من القطبين كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن رغبة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق. وليد أزارو يفاضل بين عرض فرنسى وآخر خليجى للرحيل عن الأهلى يُفاضل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى بين عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر بانتهاء إعارته. وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالانتخاب. فى مفاجأة جديدة تقدم النادى الأهلى باقتراح إلى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يفيد بفتح باب التعاقد مع اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد دون التقيد بعدد معين. خاض أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادى الزمالك، وصلة تدريبات بدنية فى الحجر المنزلى، للحفاظ على لياقته البدنية، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر.

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