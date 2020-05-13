شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يكشف كواليس هروب الحضرى: "أمى قالتلى فيه خير جايلك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، كواليس رحيل عصام الحضري الحارس الأسطوري للنادي الأهلي لسويسرا لخوض تجربة احترافية في نادي سيون في سنة 2008، قائلاً: "الحضري في عادته لا يضحك أو يتحدث مع أحد خلال التدريبات، لكن ليلة هروبه جاءني في التدريبات ضاحكًا، وقال لي فيه خبر كويس هتعرفه بكره يحمل الخير لنا نحن الأثنين".
وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.
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