شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد يكشف كواليس هروب الحضرى: "أمى قالتلى فيه خير جايلك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير عبد الحميد، حارس الأهلي السابق، كواليس رحيل عصام الحضري الحارس الأسطوري للنادي الأهلي لسويسرا لخوض تجربة احترافية في نادي سيون في سنة 2008، قائلاً: "الحضري في عادته لا يضحك أو يتحدث مع أحد خلال التدريبات، لكن ليلة هروبه جاءني في التدريبات ضاحكًا، وقال لي فيه خبر كويس هتعرفه بكره يحمل الخير لنا نحن الأثنين".

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وأضاف عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، قائلا: "لم أتوقع رحيل الحضري بهذه الطريقة، كان في أفضل مستوياته، لكن الوحيد الذى كان يعلم بهروبه في الأهلي هو عماد النحاس، لأن هناك صديق مشترك بين الحضري والنحاس كان على علم بقرار الحضري" ،وختم أمير عبد الحميد: "أمى شافت رؤية قبل هروب الحضري بأيام وقالتلي فيه خير جايلك، أصبر وهتفرح قريب".

وتوج حارس الأهلي السابق بالدوري العام 6 مرات وبلقب كأس مصر 4 مرات، وتوج بلقب السوبر المصري 5 مرات، وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، ونال لقب السوبر الإفريقي مرتين، وحصد بطولة حوض وادي النيل مع منتخب مصر مرة واحدة.