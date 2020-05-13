شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بكاء مروان محسن بسبب الضغط الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهمر مروان محسن مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي فى البكاء، متأثرًا بالضغط الجماهيرى الذى شهده فى الفترة الماضية، والانتقادات اللاذعة التى تعرض لها بسبب صيامه عن التهديف، قائلاً: "جمهور الأهلى بيكون غضبان عليا من عدم تسجيلى الأهداف وأعانى من كثرة الهجوم، ولكنى بنفذ التعليمات المطلوبة منى وهدفى مصلحة الأهلى والمنتخب.. نفسى كل ماتش أسجل الأهداف ولكن طريقة اللعب أحيانا تظلمك".

وحاول الإعلامى سيف زاهر تهدئة مروان محسن خلال استضافته فى برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورت" إلا أن اللاعب كان متأثرًا وظهرت عليه علامات الضغط النفسى، وأكد خلال حديثه مع سيف الذى حاول إخراج اللاعب من حالته السيئة إنه ينتظر مولودة جديدة خلال الفترة المقبلة.

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وأكد مروان أنه يتمنى تسجيل الأهداف في كل مباراة مع الاهلى والمنتخب من أجل الجماهير التي تحزن من أجله، مضيفًا: " شرف لى تمديد عقدى على بياض مع الأهلى، لانه متربى في النادى وعضو من صغيرى لأن أسرتى كلها أهلاوية، وأتمنى عودة الدورى والحياة لطبيعتها في مصر ولكن صحة الناس فوق كل شيء".

وأوضح مهاجم الأهلى، أن السويسر فايلر دائما يقول له "اشتغل زى ما أنت ومتسمعش لكلام حد أنا هنا المسئول"، لذلك فأنا أجتهد في الأهلى منذ اليوم الأول لى بالقلعة الحمراء، وأتقبل أي نقد فنى في الكورة ولكن أرفض أرفض السخرية والانتقاد الشخصى.