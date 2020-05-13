شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي وجبر وجابر بين التجميد والتسويق والتخفيض في بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل ثلاثي فريق بيراميدز احمد الشناوي حارس المرمي وعلي جبر المدافع وعمر جابر الظهير الأيمن، مرحلة النفق المظلم مع ناديهم خلال الفترة الحالية، حيث أصبح الثلاثي امام خيارات ثلاثة أفضلهم مر بالنسبة لاي لاعب، ولكن في ظل حالة الركود في سوق الانتقالات الكروية وتوقف النشاط الكروي في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا ، أصبح اختيارات اللاعبين الثلاثة صعبة وعليهم حسم مصيرهم خلال الأيام المقبلة قبل تفاقم الأزمة.

ثلاثي بيراميدز هم الأعلي عقودا بين لاعبي الفريق حيث تتراوح قيمة عقد كل لاعب في الموسم ما بين 11 و14 مليون جنيه بدون ضرائب، وهو ما دفع إدارة النادي لابلاغ اللاعبين الثلاثة بتخفيض رواتبهم وهو الخيار الأول والذي سيكون حل نهائي ، خاصة ان هناك اتفاق مسبق بين إدارة النادي وجبر والشناوي وجابر قبل انطلاق الموسم الحالي بتخفيض رواتبهم مع بداية الموسم المقبل قبل أزمة كورونا، وبعد الأزمة الحالية اصبح التخفيض أمر واجب التنفيذ وعلي اللاعبين الموافقة عليه.

في حالة رفض اللاعبين الثلاثة تخفيض رواتبهم فسيكون أمامهم اختيارين، وهما أما البحث عن عروض احتراف وتسويق خارجي يوفر لهم نفس القيمة المالية التي يحصلون عليها في بيراميدز، أو البقاء في الموسم المقبل علي نفس الوضع الحالي بنفس قيمة مستحقاتهم المالية ووقتها سيكون تجميد اللاعبين هو الاختيار الأخير امام إدارة النادي من أجل الموافقة علي تخفيض رواتبهم، ولن يتأثر الفريق فنيا بسبب وجود البديل الدولي المناسب في كل المراكز التي يشغلها الثلاثي.