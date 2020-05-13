شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن :منمتش ليلة مباراة أورجواي وأحمد فتحي وراء خسارتنا أمام روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني والأهلي كواليس ليلة مباراة المنتخب امام اوروجواي في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018، حيث قال مروان محسن في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت : مقدرتش انام ليلة مباراة اوروجواي ، وتم تكليفي بمهمة الضغط علي مدافعي المنافس والمشاركة في كل التحام وخاصة في الكرات العالية ، وأضاف مروان : كنت اتمني ظهور المنتخب بصورة افضل خلال مباريات كأس العالم، مشددا علي ان الفراعنة كانوا الأقرب للفوز امام السعودية في بداية المباراة ولكن اهدار الفرص ادي الي انقلاب المباراة وخسارة الفريق، فيما قال ان الشوط الأول من مباراة روسيا هو الأفضل للمنتخب في البطولة وان الهدف الذي احرزه احمد فتحي بالخطأ في مرمي المنتخب كان السبب في الخسارة.

وعن الارجنتيني كوبر المدير الفني السابق للمنتخب اكد مروان محسن ان كوبر كان يقود المنتخب وفقا لقدرات اللاعبين الذين كانوا في هذا الوقت، وان محمد صلاح هو العنصر الأساسي في المنتخب ووجوده في الملعب يساهم في دعم زملاءه نفسيا.

اما بطولة أمم افريقيا الأخيرة والتي أقيمت في مصر وتعرض فيها منتخب الفراعنة للخروج مبكرا قال مروان محسن ان المنتخب لم يكن في كامل تركيزه في البطولة علي عكس بطولة 2017 التي أقيمت في الجابون والتي حصل الفراعنة علي المركز الثاني، وكان هذا هو السبب في الخروج المبكر.