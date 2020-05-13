شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 أساطير في تاريخ الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مر العديد من النجوم على تاريخ الأهلي والزمالك، لكن بعضهم حفر اسمه على جدران القطبين وفي قلوب جماهيرهم، وتحول إلى أسطورة كروية تعيش في أذهان المشجعين.

وكلمة أسطورة هو "حكاية أو قصة قديمة أو مجموعة من القصص تعود إلى الزمن القديم، غالبا تكون غير حقيقية وأبطالها خارقين لبث الأمل في روح الناس".

أسـطورة كرة القـدم هـوا ذاك اللاعــب الذي يــكــون خــارق للـعـادة ويُـقـدم الأداء الــرائع والإنجـازات الـعظيـمه ايـنـما يُـسجل اسمه في فريق

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يـقدم لـه المـطلوب ويفـوز بـ اغلب البطولات بـــل كُـــلهــا ..

أسـطورة كرة القـدم هُــوا اللاعـب الذي لا يـسـتـطيع أحـد منـازعتـه او يُـنافسـه لاعـب يـكون من الأفـضل في سـنـوات عـزه لاعــب يـحصـد الألقـاب

لاعـب يـملـك الموهـبـه الــعـالــيـه علـي غـير العـاده وغـير بـقـية اللاعبـيـن هُـنـاك مـايُـميـزه عـن الأخـريــن وفـي فتراته يـكون مـلك لـ كُـل شـي

أنـجبـت كُـرة الـقـدم العـديد مـن النـجوم الذيـن كـانو أسـاطير مـع مُـنـتـخبـاتهم وأنــديـتـهم وتميـزو عن غيرهم بـ الأداء والتـفوق في كُـل شي سـواءاً تكتيـكيـاُ او بدنيـاً