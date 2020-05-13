شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. تدريبات خاصة تجمع ثنائي الأهلي وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدي محمود كهربا لاعب الأهلي وعمرو الحلواني لاعب حرس الحدود تدريبات تقوية في احدي صالات الألعاب الرياضية الـ " جيم "خلال الساعات الماضية بأحد المناطق القريبة من منازلهم في التجمع الخامس، وذلك بغرض رفع معدلات اللياقة البدنية في ظل ازمة توقف النشاط الكروي الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وسبق للثنائي أن شاركا معا في انبي وكانا معا في غرفة واحدة في معسكرات الفريق وهو ما جعل هناك علاقة صداقة قوية بين عمرو الحلواني ومحمود كهربا جعلتهما يخوضان تدريبات سوياً خلال فترة تجميد النشاط الرياضي حالياً.



الحلواني وكهربا



كهربا والحلواني

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كهربا وعمرو الحلواني

وخاض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، وصلة تدريبات صباحية الثلاثاء فى صالة الجيم أيضا ، للحفاظ على لياقته البدنية حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال قيامه بتدريبات الضغط والتدريبات البدنية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام في الفترة المقبلة، وكان كهربا قد اعتاد على خوض التدريبات في الفترة الأخيرة، برفقة زميله صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الانتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.