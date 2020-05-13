7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 12\5\2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، كشفت شركة استادات القابضة، عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية، وأوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري 2020 سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها، وخلال الربع الأول من عام 2021 سيتم افتتاح 3 فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة 3 فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا، وفي الربع الأول من عام 2022 ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح 4 فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.
كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتى تم إعلان إطلاقها فى الأيام الماضية
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخإذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا.
المقأولون: طاهر رغبته الأولى الاحتراف ولم نتلقى عروضاً رسمية من القطبين
كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقأولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن رغبة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ألفريق.
وليد أزارو يفاضل بين عرض فرنسى وآخر خليجى للرحيل عن الأهلى
يُفاضل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى بين عدة عروض تمهيداً للرحيل عن ألفريق الأحمر بانتهاء إعارته.
وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالآنتخاب.
الاتحاد الدولى لألعاب القوى: الموسم سيبدأ بين اغسطس واكتوبر
قال الاتحاد الدولى لألعاب القوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الموسم سيبدأ بلقاء ضمن "جولات ألعاب القوى القارية" فى فنلندا فى 11 أغسطس
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