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7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت المصرية اليوم الثلاثاء 12\5\2020 العديد من الاخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها ،  كشفت شركة استادات القابضة، عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتي تم إعلان إطلاقها في الأيام الماضية وشهدت إقبالا غير مسبوق على عضويتها في مختلف محافظات الجمهورية، وأوضحت الشركة أن الربع الأخير من العام الجاري 2020 سيشهد افتتاح أول ٥ فروع من سلسلة الأندية وهي، كفر الشيخ وشبين الكوم والعبور والعاشر من رمضان وبنها، وخلال الربع الأول من عام 2021 سيتم افتتاح 3 فروع جديدة وهي السويس وطنطا وأسيوط، على أن يشهد الربع الأخير من ذات العام إضافة 3 فروع جديدة وهي أسوان ودمياط والمنيا، وفي الربع الأول من عام 2022 ستكون اكتملت سلسلة فروع city club بافتتاح 4 فروع وهي دمنهور وبني سويف وسوهاج والزقازيق.

 

 

 

 

كشفت شركة استادات القابضة عن مواعيد افتتاح الأندية الخمسة عشر من سلسلة أندية city club والتى تم إعلان إطلاقها فى الأيام الماضية

 

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة النشاط الرياضى سيتم اتخإذه خلال مايو الجارى، سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء .

 

المقأولون: طاهر رغبته الأولى الاحتراف ولم نتلقى عروضاً رسمية من القطبين

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كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقأولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن رغبة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب ألفريق.

 

وليد أزارو يفاضل بين عرض فرنسى وآخر خليجى للرحيل عن الأهلى

يُفاضل المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى المعار للاتفاق السعودى بين عدة عروض تمهيداً للرحيل عن ألفريق الأحمر بانتهاء إعارته.

 

 

وافقت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة بأن يكون منصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالآنتخاب.

 

الاتحاد الدولى لألعاب القوى: الموسم سيبدأ بين اغسطس واكتوبر

 

قال الاتحاد الدولى لألعاب القوى، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الموسم سيبدأ بلقاء ضمن "جولات ألعاب القوى القارية" فى فنلندا فى 11 أغسطس

 

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