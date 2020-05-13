اتحاد الكرة السعودى: المنظومة الرياضية تنازلت عن 50 % من رواتبها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بندر الأحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الجميع في المنظومة الرياضية السعودية تنازل عن 50% من رواتبهم، من أجل التصدى لأزمة أنتشار فيرس كورونا المستجد، والذى أدى لتوقف النشاط الرياضى فى جميع أنحاء العالم وأثر بالسلب على أقتصاد العديد من الدول، لافتًا إلى إنه مازال مصير الدورى السعودى معلق على جميع الاحتمالات، قائلاً في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق، المُذاع على فضائية أون تايم سبورت 2، اليوم الثلاثاء : "كل الاحتمالات مطروحة بالنسبة لمصير الدوري". وأردف عضو مجلس ادارة إتحاد الكرة السعودي: "سنتخذ الإجراءات بناءً على الدراسات وتداعيات فيروس كورونا، سمعنا أن الدوري الألماني سيبدأ يوم 15 والأسباني سيبدأ التدريبات يوم 18، وسنتخذ القرار المناسب للوضع الحالى". Advertisements وأكد بندر الأحمدي أن الأيام المقبلة سيتم توضيح كل الأمور الخاصة بالدوري، موضحا أن هناك مقترح أن يكون هناك فترة إعداد من 6 لـ8 أسابيع"، قائلاً: "يتبقى 8 جولات ومن المقترح أن تلعب جولتين في أسبوع أو جولة كل أسبوع لم نحدد بعد" ، وتابع عضو اتحاد الكرة السعودي: "مسألة عودة الدوري في أغسطس ليس نهائيًا حتى الآن". وقررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، استئناف منافسات مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 20 أغسطس المقبل باعتباره موعدا مبدئيا وذلك في البيان الرسمي الذى نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مضيفة أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعاً عاجلاً خلال اليومين المقبلين لأعضاء الرابطة بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودى، لبحث الآلية المناسبة لعودة الدوري وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية.

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