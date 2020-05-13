شكرا لقرائتكم خبر عن 21 ناشئا يدخلون مرحلة الجد في الزمالك بعد مرحلة "عقود الاحتراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع الناشئين في نادي الزمالك خلال الموسم الحالي في افراز أكثر من 21 لاعبا مميزا ويتنبأ الجميع لهم بمستقبل باهر، وهو ما دفع إدارة الزمالك لعمل عقود احتراف لعدد كبير من قائمة الموهوبين في قطاع الناشئين بالزمالك، للحفاظ علي تلك المواهب وضمان استفادة الفريق الأول في المستقبل من المواهب التي تربت داخل جدران القلعة البيضاء، مما يجعلها أكثر انتماءا تقديرا وعشقاً للفانلة البيضاء ، فيما إنتهى طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بالزمالك ، من تحويل عدد كبير من المميزين في قطاع الناشئين من هواة الي محترفين بالتنسيق مع إدارة الكرة في الزمالك برئاسة فاروق جعفر.

وتضم قائمة المُميزين كلاً من : أسامة فيصل ، حسام عبد المجيد ، علاء يحيى ، حسام أشرف ، محمد طارق ، حسين فيصل ، هانى رشدى ، سيف فاروق جعفر ، محمد كامل ، حاتم سكر ، يوسف محمود ، محمد الخضري ، حسام حسن ، محمد حسام بيسو ، يحيي مفتاح ، مصطفي طارق مصطفى، رضا محمد ، ياسين مرعي ، محمد قنديل ، يوسف علي ، يوسف أسامة نبيه.

من جانبها فان إدارة الكرة بالزمالك قررت اعارة الناشئين المميزين في الموسم المقبل لأندية الدوري الممتاز لاكسابهم خبرات اللعب مع الكبار، مثلما حدث مع يوسف أسامة نبيه ويوسف علي المعاران الموسم الحالي الي اسوان ، وحسين فيصل وهاني رشدي المعاران الي طنطا، وهو نفس سيناريو مصطفي محمد مهاجم الفريق الأول الحالي والذي تمت اعارته لموسمين في طنطا وطلائع الجيش قبل عودته لقيادة هجوم الزمالك.